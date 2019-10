Condividi | Red 14:14 «Esorto le famiglie a presentare la documentazione. Solo così la fermata potrà essere rimodulata per le loro esigenze», ha dichiarato l´assessore comunale alla Cultura e istruzione scolastica Mara Rassu Scuolabus: nessuna domanda per la linea Appiu



PORTO TORRES – L'assessore comunale alla Cultura e istruzione scolastica Mara Rassu invita le famiglie residenti nell'agro di Porto Torres, in località l'Appiu



«Voglio ribadire pubblicamente che soltanto a fronte della presenza delle istanze da parte degli utenti l'Amministrazione comunale potrà avviare ulteriori interlocuzioni con il Comune di Sassari al fine di rimodulare il percorso e adattarlo il più possibile alle esigenze dei tre alunni che useranno il servizio scuolabus. Questo concetto è stato ben ribadito alle famiglie dall'Amministrazione comunale e dai nostri uffici – prosegue l'assessore – anche durante l'ultima seduta del Consiglio comunale».



