Violenta un bimbo, 60enne arrestato

CAGLIARI - Storie di folli soprusi a Cagliari. Un 60enne è stato arrestato dalla polizia con la pesante accusa di abusi sessuali su un minore. Le indagini sono partite in seguito a una segnalazione arrivata alla Squadra Mobile lo scorso sabato dal servizio 114 (emergenza infanzia), con la quale si riferiva di presunte violenze sessuali da parte di un cagliaritano a cui alcuni genitori, a causa dei loro impegni di lavoro, affidavano i propri figli in loro assenza.



D’intesa con la Procura della Repubblica di Cagliari è stata avviata una intensa attività di monitoraggio del soggetto indiziato. Fino alla giornata di ieri.



