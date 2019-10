Condividi | Cor 12:05 Nessuno stop per il diretto tra l´aeroporto di Alghero e la capitale del Piemonte. Confermato il volo operativo tre vole alla settimana anche per l´estate 2020 Blue Air conferma l´Alghero-Torino



ALGHERO - In attesa di novità, sempre possibili, si completa tassello dopo l'altro il network per la summer 2020 dell'aeroporto di Alghero. E' di queste ore la conferma dell'Alghero-Torino operato con puntualità negli ultimi anni dalla compagnia Blue Air.



Nonostante le difficoltà incontrate dal vettore a basso costo rumeno all'indomani della mancata apertura della seconda base in Italia e la perdita della continuità territoriale su Roma, Blue Air continuerà ad operare sull'Alghero-Torino col volo diretto. Boeing basato sulla base Caselle.



Il volo sarà operativo tre vole alla settimana, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, ma non è escluso che possano esserci dei potenziamenti di operativo nel mese di agosto. Nonostante le reticenze iniziali che avevano coinvolto anche i passeggeri sardi, la compagnia ha dimostrato col tempo di operare con estrema serietà e affidabilità, fornendo un buon servizio.