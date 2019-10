Condividi | A.B. 16:27 Domani pomeriggio, sul manto erboso di Maria Pia, il XV dell´allenatore-giocatore Steven Bortolussi ospiterà il Cus Genova nel match valido per la terza giornata del girone 1 del campionato di serie A. I padroni di casa cercano i primi punti stagionali davanti al proprio pubblico Rugby: l´Amatori Alghero gioca d´anticipo



ALGHERO - Festa di Ognissanti in campo per l’Amatori Alghero. Domani, venerdì 1 novembre, alle 15 (dirigerà l’incontro il signor Fabio Taggi di Roma), in anticipo rispetto alle altre partite, in programma nel fine settimana, la formazione catalana ospiterà a Maria Pia il Cus Genova nel match valido per la terza giornata del girone 1 del campionato di serie A. Pesapane e compagni, reduci dalla sconfitta a Parabiago, la seconda consecutiva, vogliono provare a guadagnare i primi punti della stagione. I segnali giunti dalla scorsa partita, nonostante l’epilogo, sono stati positivi e fanno ben sperare in una crescita costante partita dopo partita.



La classifica vede gli algheresi in coda con 0punti, con Pro Recco e Milano, mentre i genovesi di punti ne hanno 4, quelli guadagnati nella scorsa gara con i Centurioni Lumezzane. In testa, a quota 9, ci sono quattro formazioni, Parabiago, Cus Torino, Biella ed Accademia Francescato, che scenderanno in campo domenica.



