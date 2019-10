video Condividi | Cor 15:30 «Questa maggioranza sono convinto che abbia la giusta copertura politica per portare a casa il risultato» dice l´assessore regionale del Psd´Az, Quirico Sanna, ad Alghero. Tavolo con Giunta, dirigenti e qualche consigliere comunale. Emiliano Piras soddisfatto: le sue parole ai microfoni del Quotidiano di Alghero Simon Mossa simbolo di sviluppo

Quirico Sanna sprona Alghero



ALGHERO - «Alghero ha la fortuna di avere un patrimonio culturale importante. Deve essere messo a sistema col turismo e deve generare occupazione, sviluppo e crescita. Per fare questo però, serve l'impegno di tutti, senza pregiudizi e visioni ideologiche. Nessuno di noi vuole cementificare l'isola, ma sono convinto che uno sviluppo armonico sia possibile. L'esempio arriva proprio da Alghero e da Antonio Simon Mossa. Ancora oggi il suo concetto di sviluppo urbanistico è quello più virtuoso. Da li dobbiamo partire».



Parole di Quirico Sanna (Psd'Az), assessore all'Urbanistica della Regione Sardegna, questa mattina ad Alghero per incontrare negli uffici di Porta Terra il sindaco Mario Conoci, la Giunta comunale ed alcuni consiglieri. con lui il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Un tavolo operativo conoscitivo» come è stato definito, importante per i rapporti tra i due Enti amministrativi. Diversi gli argomenti trattati, dagli strumenti di pianificazione urbanistica al demanio, all'indomani della decisione di estendere per tutto l'anno l'attività dei chioschi "amovibili" in spiaggia. Decisione presa dalla Giunta regionale nell'ultima seduta, che verrà pubblicata sul Buras la prossima settimana.



Il primo cittadino Conoci ha invitato tutti i componenti del suo esecutivo a preparare un promemoria da presentare all'esponente della Giunta Solinas, per far arrivare le numerose vertenze algheresi aperte direttamente a Cagliari: I cittadini aspettano risposte, tanto da Porta Terra, quanto da Cagliari. Soddisfatto il delegato all'Urbanistica algherese, Emiliano Piras, che sottolinea la grande attenzione della Regione per il territorio di Alghero, in un momento particolarmente delicato con tutti i piani urbanistico-territoriali ben avviati all'interno della co-pianificazione con gli uffici della direzione generale dell'Urbanistica. Commenti ALGHERO - «Alghero ha la fortuna di avere un patrimonio culturale importante. Deve essere messo a sistema col turismo e deve generare occupazione, sviluppo e crescita. Per fare questo però, serve l'impegno di tutti, senza pregiudizi e visioni ideologiche. Nessuno di noi vuole cementificare l'isola, ma sono convinto che uno sviluppo armonico sia possibile. L'esempio arriva proprio da Alghero e da. Ancora oggi il suo concetto di sviluppo urbanistico è quello più virtuoso. Da li dobbiamo partire».Parole di Quirico Sanna (), assessore all'Urbanistica della Regione Sardegna, questa mattina ad Alghero per incontrare negli uffici di Porta Terra il sindaco Mario Conoci, la Giunta comunale ed alcuni consiglieri. con lui il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Un tavolo operativo conoscitivo» come è stato definito, importante per i rapporti tra i due Enti amministrativi. Diversi gli argomenti trattati, dagli strumenti di pianificazione urbanistica al demanio, all'indomani della decisione di estendere per tutto l'anno l'attività dei chioschi "amovibili" in spiaggia. Decisione presa dalla Giunta regionale nell'ultima seduta, che verrà pubblicata sulla prossima settimana.Il primo cittadino Conoci ha invitato tutti i componenti del suo esecutivo a preparare un promemoria da presentare all'esponente della Giunta Solinas, per far arrivare le numerose vertenze algheresi aperte direttamente a Cagliari: I cittadini aspettano risposte, tanto da Porta Terra, quanto da Cagliari. Soddisfatto il delegato all'Urbanistica algherese, Emiliano Piras, che sottolinea la grande attenzione della Regione per il territorio di Alghero, in un momento particolarmente delicato con tutti i piani urbanistico-territoriali ben avviati all'interno della co-pianificazione con gli uffici della direzione generale dell'Urbanistica. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv