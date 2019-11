Condividi | Red 13:13 L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Sotgiu ha predisposto il progetto necessario per partecipare alla procedura e, dopo l’istruttoria delle istanze da parte dell’Assessorato per l’Ambiente, il Comune è risultato beneficiario del finanziamento massimo concedibile pari a 70mila euro Ploaghe: interventi per l´ambiente



PLOAGHE - In arrivo i fondi per la pulizia delle aree degradate da rifiuti e per la videosorveglianza dei siti. Con la deliberazione n.41/41 dell’8 agosto 2018, la Giunta regionale aveva destinato ai Comuni, mediante avviso pubblico, 2.415.000euro per la realizzazione di “interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, per la raccolta e il conferimento ad appositi di impianti di recupero o smaltimento nonché per la realizzazione di investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori abbandoni”.



Obbiettivo dell’iniziativa, secondo quanto indicato nel bando, era quello di incidere sulla situazione di degrado ambientale causata dall'abbandono incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche che crea, oltre ad un danno ambientale, un notevole danno all'immagine del territorio. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Sotgiu ha, di conseguenza, predisposto il progetto necessario per partecipare alla procedura e, dopo l’istruttoria delle istanze da parte dell’Assessorato per l’Ambiente, il Comune di Ploaghe è risultato beneficiario del finanziamento massimo concedibile pari a 70mila euro.



Nella proposta premiata dall’Assessorato regionale sono presenti diversi siti localizzati nell’agro del paese, che verranno completamente ripuliti. Fondamentale, secondo gli amministratori, sarà la presenza nel progetto, della realizzazione di dieci punti di ripresa per la videosorveglianza del sito in modo da contenere il fenomeno dell’abbandono. Commenti PLOAGHE - In arrivo i fondi per la pulizia delle aree degradate da rifiuti e per la videosorveglianza dei siti. Con la deliberazione n.41/41 dell’8 agosto 2018, la Giunta regionale aveva destinato ai Comuni, mediante avviso pubblico, 2.415.000euro per la realizzazione di “interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, per la raccolta e il conferimento ad appositi di impianti di recupero o smaltimento nonché per la realizzazione di investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori abbandoni”.Obbiettivo dell’iniziativa, secondo quanto indicato nel bando, era quello di incidere sulla situazione di degrado ambientale causata dall'abbandono incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche che crea, oltre ad un danno ambientale, un notevole danno all'immagine del territorio. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Sotgiu ha, di conseguenza, predisposto il progetto necessario per partecipare alla procedura e, dopo l’istruttoria delle istanze da parte dell’Assessorato per l’Ambiente, il Comune di Ploaghe è risultato beneficiario del finanziamento massimo concedibile pari a 70mila euro.Nella proposta premiata dall’Assessorato regionale sono presenti diversi siti localizzati nell’agro del paese, che verranno completamente ripuliti. Fondamentale, secondo gli amministratori, sarà la presenza nel progetto, della realizzazione di dieci punti di ripresa per la videosorveglianza del sito in modo da contenere il fenomeno dell’abbandono.