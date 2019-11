Condividi | Cor 11:11 Ritorna per la dodicesima volta il Cagliari Festival Scienza: sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema “Scienza è Cultura”. Al Festival è abbinato un concorso fotografico su Instagram: #Scienzacultura Tutto pronto per il 12° Festival della Scienza



CAGLIARI - Sono oltre 100 gli eventi in programma fino a martedì 12 novembre, cui si aggiungono 5 mostre e 15 laboratori. Il tema scelto quest’anno è “Scienza è cultura“, sul quale sono chiamati a confrontarsi scienziati, divulgatori scientifici e artisti ospiti. Ad aprire il Festival con una doppia conferenza che si terrà nella Sala convegni della Fondazione di Sardegna saranno Pier Andrea Mandò, che applica la fisica nucleare per l’analisi dei dipinti di Leonardo e dei maestri del Rinascimento, e Giacomo Rizzolatti, co-scopritore dei neuroni-specchio.



Tra i protagonisti dei numerosi incontri ed eventi, scienziati come Alberto Credi, Silvia Casu, Luigi Dei, Alberto Diaspro, Gianfranco Pacchioni, Alessandro Pascolini, Maura Sandri, Sandra Savaglio, Angela Serpe, giornalisti scientifici e divulgatori come Silvia Rosa Brusin, Paola Catapano, Daniele Gouthier e Andrea Valente. Quattro le sedi principali (ExMà; Fondazione di Sardegna; Teatro Sant’Eulalia; Cittadella universitaria di Monserrato), ma diversi altri musei e laboratori sono aperti per l’occasione.



Il CRS4 sarà presente con una mostra fotografica e alcuni seminari e animazioni. Come si distribuiscono le microplastiche negli animali e negli ecosistemi marini? (11novembre); Acque costiere: sistemi per lo studio dell'idrodinamica marina (12 novembre). Anche quest'anno il FestivalScienza esce da Cagliari per raggiungere altre sedi nel territorio regionale, con una serie di eventi che dureranno per tutto il mese di novembre. Queste le tappe previste: Oristano, Siniscola, Sarcidano e Iglesias. Cagliari Festival Scienza è promosso dall'Associazione Scienza Società Scienza con la collaborazione, tra gli altri, dell'Università di Cagliari, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Il Festival ha inoltre il patrocinio della Commissione Italiana per l'Unesco.