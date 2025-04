Francesco Giua 9:34 Einstein Telescope: seminario a Sassari Per discutere dell’importanza del progetto, si terrà a Sassari il prossimo 16 aprile alle ore 8.30 presso l’Ex-Ma.Ter in Via Zanfarino un apposito seminario in cui verranno trattate le implicazioni scientifiche ed economico-sociali di questo incredibile progetto



SASSARI - Era il 18 aprile 1955 quando Albert Einstein, lo studioso che può essere definito come il padre della fisica moderna, morì a Princeton, nel New Jersey, Stati Uniti. Oggi, a quasi settant'anni dalla sua scomparsa, la Sardegna e l'Italia giocano una partita contro Belgio, Paesi Bassi e Germania per la scelta del luogo dove verrà costruito il rilevatore di onde gravitazionali che porterà il nome dello studioso. I due luoghi fra i quali scegliere, sono il sito nell’area della ex miniera metallifera di Sos Enattos nel comune di Lula e l'Euroregione tra le tre nazioni europee sopracitate.



Sebbene una decisione in merito non sia ancora stata presa (il responso potrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026), la location sarda avrebbe molti punti a suo favore, tra cui il pressoché totale isolamento e la quasi assenza di attività sismica, elementi fondamentali per lo scopo che è alla base di questo progetto, che permetterà agli scienziati di approfondire notevolmente la conoscenza della storia del nostro universo, attraverso un’analisi più approfondita della radiazione cosmica di fondo.



Oltre al valore intrinseco dei dati ricavati dalle analisi degli esperimenti che verrebbero eseguiti, si potrebbero concretizzare vantaggi molto consistenti per la nazione che ospiterà la struttura, fra investimenti e nuovi posti di lavoro (ne sono previsti circa 36 mila) che si concretizzerebbero per le varie aree di competenza La Giunta Regionale ha già approvato un finanziamento da 20 milioni di euro per intervenire sulle infrastrutture che garantiranno accessibilità e sicurezza del sito.