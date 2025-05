Cor 9:10 Massimo Carpinelli alla guida del Crs4 La nomina sarebbe fortemente coerente con gli indirizzi strategici assegnati dalla Giunta Regionale a Sardegna Ricerche, tra i quali vi è il rafforzamento del sistema integrato dei centri di ricerca regionali e del sistema Parco Scientifico e Tecnologico



PULA - Sardegna Ricerche ha designato il nuovo Amministratore unico del Crs4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna. A ricoprire l’incarico per il prossimo triennio sarà il Prof. Massimo Carpinelli, già Rettore dell’Università di Sassari, ed oggi Direttore di EGO ( European Gravitational Observatory) , che succede al professor Giacomo Cao nella guida del centro con sede a Pula. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea dei soci di venerdì 16 maggio. Nella stessa Assemblea è stato anche nominato anche in nuovo Organo di Controllo del CRS4: sarà il Dott. Franco Pinna ad assumere l’incarico di Sindaco Unico.



La nomina del Prof. Carpinelli è fortemente coerente con gli indirizzi strategici assegnati dalla Giunta Regionale a Sardegna Ricerche, tra i quali vi è il rafforzamento del sistema integrato dei centri di ricerca regionali e del sistema Parco Scientifico e Tecnologico, e quindi la valorizzazione e rilancio del ruolo centrale del CRS4 in un percorso di rinnovamento volto a valorizzarne ulteriormente il potenziale e ad accrescerne l’impatto strategico al servizio dello sviluppo tecnologico e scientifico della Sardegna.



«Il CRS4 ha storicamente rappresentato, fin dalla sua nascita, un punto di riferimento unico nel panorama della ricerca applicata e dell’alta tecnologia in Sardegna», ha dichiarato la Direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori. «Ha sicuramente la vocazione e le potenzialità per essere un attore strategico per la crescita del tessuto economico-imprenditoriale della Regione. Siamo certi che il nuovo Amministratore unico saprà cogliere appieno queste potenzialità e imprimere una nuova direzione allo sviluppo del centro, rafforzandone l’autorevolezza e ampliandone l’impatto anche a livello nazionale e internazionale».



Il Vicepresidente e Assessore regionale alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Sardegna, Avv. Giuseppe Meloni, al quale spetta la funzione di indirizzo sull’Agenzia Sardegna Ricerche, ha così commentato: «Accogliamo con favore la nomina del prof. Massimo Carpinelli ad amministratore unico del CRS4. Si tratta di una figura di alto profilo accademico e scientifico, il cui contributo potrà rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del Centro nell’ambito della ricerca, dell’innovazione tecnologica e del trasferimento delle competenze al tessuto produttivo sardo.



Il professor Carpinelli porta con sé una solida esperienza maturata nel mondo universitario e della ricerca, anche grazie al suo precedente ruolo di Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, e saprà sicuramente interpretare al meglio le sfide della transizione digitale e dell’innovazione che attendono la nostra Regione. La Regione Sardegna continua a investire con convinzione nel sistema della ricerca e dell’alta formazione, considerandolo un asse prioritario per lo sviluppo economico e sociale dell’Isola. In quest’ottica, il CRS4 rappresenta un patrimonio di competenze e tecnologie che deve essere valorizzato e messo sempre più al servizio della comunità regionale.».



Il nuovo Amministratore Unico, ringraziando Sardegna Ricerche per la fiducia accordata, ha dichiarato: «Questo incarico rappresenta per me motivo di orgoglio e soddisfazione. Il legame con la Sardegna è forte e la possibilità di amministrare un centro così importante e determinante per la ricerca mi rende fiero e mi sprona a dare un contributo significativo al rinnovamento scientifico e tecnologico di questa splendida regione. Ringrazio sentitamente Sardegna Ricerche per la fiducia accordatami».