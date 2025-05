Cor 11:11 Al via sabato la terza edizione del Gerrei Astrofest Torna anche nel 2025 il festival di astronomia organizzato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con il Gal Sgt e l´Unione dei Comuni del Gerrei. Coinvolti, durante quattro fine settimana tra maggio e giugno, i Comuni di San Basilio, Sant´Andrea Frius, Silius, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Escalaplano, Armungia e Ballao



GERRI - Dal 17 maggio all'8 giugno, il Gerrei si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico privilegiato per chi desidera avvicinarsi al mondo dell'astronomia con la terza edizione del Gerrei Astrofest, il festival di astronomia organizzato e finanziato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), in collaborazione con il Gal Sole Grano Terra (Gal Sgt) e l’Unione dei Comuni del Gerrei.



La manifestazione diventa quest’anno, a tutti gli effetti, un festival diffuso che coinvolgerà, durante quattro fine settimana a partire dal prossimo sabato, ben otto municipalità: San Basilio (17 maggio e 8 giugno), Sant'Andrea Frius (18 maggio), Silius (24 maggio), Villasalto (25 maggio), San Nicolò Gerrei (31 maggio), Escalaplano (1 giugno), Armungia (6 giugno), Ballao (7 giugno). Forte del successo delle passate edizioni, che hanno visto una crescente partecipazione di pubblico di tutte le età, il programma prevede circa 60 iniziative tra conferenze pubbliche, laboratori didattici, mostre, installazioni creative, giochi da tavolo, serate di osservazione delle stelle e astrotrekking.



Fondamentali per la qualità e la buona riuscita della manifestazione sono anche i partenariati scientifici con enti e istituti di ricerca come l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e l’Università di Cagliari che porteranno contenuti di alto profilo su vari temi fisici, astrofisici e aerospaziali di grande attualità.



Ideato e realizzato nel 2022 in via sperimentale dall’astrofisica dell’Inaf di Cagliari Silvia Casu, il Gerrei Astrofest è cresciuto costantemente: «Lavoriamo a questo evento ormai da molti anni per connettere il Sardinia Radio Telescope a un territorio, il Gerrei, ricco di natura intatta e di siti peculiari, nonché di una grande capacità di accoglienza che merita di crescere – spiega Casu -. Noi abbiamo solo aggiunto un pezzo, il radio telescopio, certamente importante, ma facente parte di un ecosistema più vasto che lo ha preceduto, che lo accompagna e che esisterà anche dopo».



Il ruolo centrale non potrà che essere ricoperto, appunto, dal grande radiotelescopio dell’Inaf costruito a San Basilio, nella piana di Pranusanguni. Il festival partirà proprio da Santu Asili ‘e monti (San Basilio in sardo) nel cui centro urbano è prevista l’inaugurazione sabato 17 maggio a partire dalle 17 con i saluti istituzionali del primo cittadino nonché presidente dell'Unione dei Comuni del Gerrei Albino Porru, di Antonino Arba e Silvia Doneddu, rispettivamente presidente e direttrice del Gal Sgt, della direttrice dell’Inaf di Cagliari Federica Govoni, del responsabile delle operazioni del Sardinia Radio Telescope Sergio Poppi e della responsabile scientifica del festival Silvia Casu.