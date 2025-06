S.A. 21:49 Einstein Telescope protagonista all´Expo di Osaka Nella sala conferenze si è tenuto il convegno “Sardegna, a territory of science”, organizzato in collaborazione con l´Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). Una doppia sessione che ha dato voce ai protagonisti delle tante realtà scientifiche già attive in Sardegna



CAGLIARI - Il progetto Einstein Telescope protagonista della quarta giornata della Settimana della Sardegna al Padiglione Italia dell'Expo 2025 a Osaka. Mentre un pubblico sempre maggiore fa la fila per ammirare le bellezze dell'Isola – dalle “nicchie” che accolgono gli artigiani e i loro prodotti fino all'Auditorium con le pietre sonore di Pinuccio Sciola – nella sala conferenze si è tenuto il convegno “Sardegna, a territory of science”, organizzato in collaborazione con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). Una doppia sessione che ha dato voce ai protagonisti delle tante realtà scientifiche già attive in Sardegna e del fortissimo rapporto con il Giappone, dimostrato dal supporto alla candidatura di Sos Enattos per ospitare il telescopio per le onde gravitazionali e i tantissimi scambi scientifici con Kagra. Il tutto mentre il premio Nobel americano per la Fisica del 2015 Art Mc Donald in un video spiegava “il forte appoggio alla candidatura sarda”.



Nel saluto introduttivo, il vicepresidente della Regione e assessore del Bilancio e Programmazione economica Giuseppe Meloni ha ricordato «la rilevanza di un evento così importante e la collaborazione sempre più forte con l'Infn per un progetto ambizioso come l'Einstein Telescope per il quale la Regione Sardegna ha già investito circa 500 milioni che si vanno a sommare al miliardo del Governo. Il sito di Sos Enattos ha caratteristiche uniche che lo rendono il più adatto ad ospitare un progetto che si andrebbe a sommare a quelli già esistenti: l'infrastruttura Aria e il Sardegna Radio Telescope: investire in tecnologia per noi significa attrarre talenti, è volano per l'occupazione e rafforza le nostre comunità», ha concluso il vicepresidente della Giunta Todde.



Dopo il suo intervento è partito il doppio panel nel quale Alessandro Cardini, responsabile dell'Infn di Cagliari ha illustrato proprio il progetto Aria, ''impianto per la distillazione dell'Argon-40, elemento chimico fondamentale per la ricerca della materia oscura” che “assieme alla candidatura di Et rafforza la Sardegna come hub tecnologico”. Michele Punturo, coordinatore internazionale della collaborazione scientifica Einstein Telescope, ha invece illustrato il progetto tecnologico che «prevede oltre 15 chilometri di gallerie per testare la teoria gravitazionale di Einstein come non è mai stato possibile in passato, da quando nel 2015 sono state scoperte per la prima volta le onde gravitazionali emesse da coppie di buchi neri» e ha ricordato come «già oltre 10 paesi europei appoggiano la candidatura di Sos Enattos».