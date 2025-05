Cor 7:48 Zephorum, dalla Sardegna al Web summit La prima death tech nella storia del Web Summit partecipa a Vancouver 2025, in programma dal 27 al 30 maggio presso il Vancouver Convention Centre



CAGLIARI — Zephorum, innovativa startup sarda nel settore della death tech, annuncia con orgoglio la sua partecipazione al Web Summit Vancouver 2025, in programma dal 27 al 30 maggio presso il Vancouver Convention Centre. L'azienda sarà presente all'evento con la delegazione della Regione Sardegna, grazie al supporto di Sardegna Ricerche e all'organizzazione ITA – Italian Trade Agency.



Fondata e guidata da Giulia Salis Nioi, Zephorum è la prima realtà al mondo nel campo della death tech a partecipare a questo prestigioso evento internazionale. La startup si distingue per il suo approccio innovativo e tecnologico nella gestione dell'eredità digitale, offrendo soluzioni etiche che permettono di pianificare la propria eredità digitale e recuperare e preservare i contenuti digitali dei propri cari con la massima privacy, garantendo inoltre la cancellazione dei contenuti dal web.



Il settore della death tech sta vivendo una crescita significativa a livello globale, e in quest’ambito Zephorum è pioniera e una dei player più importanti e promettenti a livello internazionale. La partecipazione di Zephorum al Web Summit Vancouver rappresenta un'importante opportunità per mostrare l'eccellenza italiana e sarda nel panorama tecnologico internazionale. L'evento, che per la prima volta si tiene in Nord America, è considerato uno dei principali appuntamenti globali nel settore tech, attirando migliaia di professionisti, investitori e innovatori da tutto il mondo.