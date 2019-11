Condividi | Cor 14:16 Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Scientific School 2019-2020" che finanzia brevi corsi di formazione da svolgere in una delle tre sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, ovvero a Pula, Alghero e Oristano. 400mila euro a disposizione Scuole scientifiche 2020, c´è il bando



CAGLIARI - Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Scientific School 2019-2020" che finanzia brevi corsi di formazione da svolgere organizzati dagli organismi di ricerca regionali nelle sedi del Parco tecnologico della Sardegna. Le risorse finanziarie sono pari a 400.000 euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il prossimo 26 novembre.



Le scuole scientifiche dovranno svolgersi in una delle tre sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, ovvero a Pula, Alghero e Oristano. I temi della formazione dovranno essere riconducibili ad uno dei settori di specializzazione del Parco (ICT, energie rinnovabili, biomedicina e biotecnologie, agroalimentare) o alle aree identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna.



