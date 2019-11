Condividi | Cor 13:23 La frequenza è limitata a 20 studenti. Ci si può iscrivere al test di ammissione fino alle ore 12 dell´11 novembre 2019. Sono previste quattro borse di studio Ottica spaziale: master in Sardegna



CAGLIARI - Il Master di secondo livello in Ottica Spaziale e Telerilevamento è organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con ESA (European Space Agency), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e Regione Sardegna. Si tratta di un programma annuale di alta formazione (livello 8 EQF) fatto di lezioni frontali, attività pratiche e stage presso laboratori industriali e di ricerca europei.



Gli argomenti spaziano dai fondamenti in ottica, optoelettronica e progettazione ottica alle loro applicazioni fino al telerilevamento. Le lezioni sono finalizzate all'insegnamento delle tecnologie specifiche dei sistemi spaziali e a preparare gli studenti per un’occupazione nel settore.



La frequenza è limitata a 20 studenti. Ci si può iscrivere al test di ammissione fino alle ore 12 dell'11 novembre 2019. Sono previste quattro borse di studio, una dell’Agenzia Spaziale Italiana e tre finanziate dalla Regione Sardegna e destinate a candidati residenti nell’isola. Commenti CAGLIARI - Il Master di secondo livello in Ottica Spaziale e Telerilevamento è organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con ESA (European Space Agency), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e Regione Sardegna. Si tratta di un programma annuale di alta formazione (livello 8 EQF) fatto di lezioni frontali, attività pratiche e stage presso laboratori industriali e di ricerca europei.Gli argomenti spaziano dai fondamenti in ottica, optoelettronica e progettazione ottica alle loro applicazioni fino al telerilevamento. Le lezioni sono finalizzate all'insegnamento delle tecnologie specifiche dei sistemi spaziali e a preparare gli studenti per un’occupazione nel settore.La frequenza è limitata a 20 studenti. Ci si può iscrivere al test di ammissione fino alle ore 12 dell'11 novembre 2019. Sono previste quattro borse di studio, una dell’Agenzia Spaziale Italiana e tre finanziate dalla Regione Sardegna e destinate a candidati residenti nell’isola.