A.B. 8:07 La sfida, valida per la decima giornata del girone G, si disputa oggi pomeriggio, sul campo di Siniscola. «Rispetto, e nessuna paura. Consapevolezza che per fare bene dobbiamo giocare bene», dichiara il Re leone Niccolò Antonelli Serie D: anticipo Latte Dolce-Budoni



SASSARI – Il Sassari Latte Dolce non va in vacanza, corre lungo il ponte dei Santi e si prepara alla sfida d'anticipo della decima giornata del girone G del campionato di serie D. Ne paura, ne vertigini per il gruppo biancoceleste, solo un grande rispetto per un avversario che non può essere sottovalutato, ne per la qualità, ne per i numeri della classifica. In più, i derby regionali nascondono sempre insidie, anche quelli da giocare al sabato, in campo “neutro” causa lavori allo stadio di casa, contro una veterana della quarta serie italiana, il Budoni. Si gioca alle 14.30, sul campo di Siniscola.



Le regole non cambiano, così come l'approccio. E quelle che sembrano solo parole ripetute all'infinito sono mantra che fin dall'inizio della stagione e del progetto guida l'agire della squadra: lavorare al massimo per mettere in campo la migliore prestazione possibile contro qualunque avversario e su qualunque campo. Il Latte Dolcei è la capolista solitaria del torneo, ma non si guarda le spalle, ne guarda la classifica: pensa solo alla prossima sfida, quella contro il Budoni, ed all'esigenza di dare corpo a quanto provato in settimana.



«Sappiamo che il cammino è ancora molto lungo, e sarebbe veramente folle pensare di aver raggiunto anche solo uno step che possa intendersi definitivo: Sappiamo però anche di aver fatto bene – dichiara Niccolò Antonelli - e questa è una convinzione che si può maturare solo e soltanto con il duro lavoro settimanale, il confronto quotidiano e le prestazioni regalate giornata dopo giornata al nostro percorso. Contro la Turris abbiamo dato prova di mentalità e di maturità, potevamo magari fare di più ma ci sono delle partite in cui è fondamentale non perdere la posta sul piatto. Un pareggio giusto che ci permette di confermare la vetta del campionato di serie D girone G, situazione sulla quale non ci culliamo né ci siamo cullati nemmeno per un secondo. Lavoriamo certi di quello che possiamo fare, delle nostre potenzialità, dell’attenzione che lo staff ci dedica e del supporto della società. Lavoriamo sodo, ma non pensiamo a numeri e classifica. Rispettiamo ogni singolo avversario, e non facciamo distinzioni fra Cenerentole ipotetiche o squadre d’alta classifica. Pensiamo a giocare, per realizzare sul rettangolo di gioco la migliore prestazione possibile, in linea con le direttive del mister e con le nostre potenzialità. Ora sfidiamo il Budoni, che per la matematica sta sotto di noi ma che per la realtà del calcio è una trappola da evitare, o da disinnescare. Rispetto, e nessuna paura. Voglia di fare bene ma consapevolezza che per fare bene dobbiamo giocare bene», conclude il difensore sassarese.



