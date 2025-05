S.A. 17:40 Latte Dolce rinnova con il tecnico Fini Arrivato sulla panchina biancoceleste lo scorso marzo, nelle 8 partite alla guida del sodalizio sassarese ha totalizzato 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, riuscendo a conquistare la salvezza diretta nel campionato di Serie D



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce rinnova la collaborazione per la stagione 2025/2026 con il tecnico della Prima Squadra, Michele Fini. Arrivato sulla panchina biancoceleste lo scorso marzo, nelle 8 partite alla guida del sodalizio sassarese ha totalizzato 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, riuscendo a conquistare la salvezza diretta nel campionato di Serie D. Fini, ex calciatore professionista, nel 2014 inizia la sua carriera da allenatore come vice del suo ex compagno di squadra Diego Lopez. Al primo anno, con il Bologna, conquista la promozione in Serie A, poi sempre insieme a Lopez allena in Italia tra Palermo, Cagliari e Brescia, mentre all’estero va in Sudamerica prima in Uruguay al Peñarol, con cui vince il campionato nazionale, poi in Cile (Universidad de Chile) ed Ecuador (SC Barcelona). A marzo l’arrivo al Sassari Calcio Latte Dolce. Queste le sue parole dopo il rinnovo: «Sono davvero felice di proseguire il mio percorso con il Sassari Calcio Latte Dolce. Ringrazio la società per la fiducia rinnovata: pronti a continuare a lavorare con impegno e passione per crescere insieme!». Nelle prossime settimane verrà comunicato l’intero staff tecnico che supporterà mister Fini nella stagione sportiva 2025/2026.



Nella foto: Michele Fini