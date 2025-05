S.A. 14:24 32 squadre al 28° Torneo mondiale Manlio Selis Dal 30 maggio e fino al 2 giugno in Gallura 32 squadre provenienti da 8 nazioni si sfideranno per il Mundialito categoria Giovanissimi più amato in Europa. il 1° giugno a Budoni il triangolare dei bambini malati oncologici



OLBIA - Ci vorranno due giorni di viaggio per far arrivare i ragazzi del Lokomotiv Kiev, obbligati dalla guerra in corso a percorrere 9 ore di bus fino al confine polacco per poi salire su due aerei che li condurranno in Sardegna. Una nave gremita di genitori provenienti da Genova è pronta a salpare per portare nell'isola il tifo del Grifone.Il Talleres e il Flamengo sono già atterrati dopo aver viaggiato da Argentina e Brasile e hanno già testato il mare sardo portando le immagini sui propri canali da milioni di followers. Ci saranno migliaia di persone collegate per assistere a tutte le gare in diretta, dal Canada alla Repubblica Ceca. L'arbitro di serie A Giuseppe Collu dirigerà la Finalissima. Sono solo alcune delle notizie che riguardano questa 28esima edizione di uno dei tornei più prestigiosi e amati per la categoria Giovanissimi, non solo in Italia ma nel mondo. Dal 30 maggio al 2 giugno, sui campi della Gallura, torna il Torneo Manlio Selis, da quest'anno sponsorizzato dal marchio Adidas. Si sfideranno 32 squadre, le più importanti società professionistiche italiane ed estere e le realtà dilettantistiche di tutto il territorio italiano. Un evento ormai divenuto punto di riferimento della programmazione della Regione Sardegna, sponsor della manifestazione tramite gli assessorati di Sport e Turismo. Saranno i Comuni di Loiri Porto San Paolo, Monti, Budoni, Arzachena e Olbia, sede della finalissima, a ospitare le gare del Torneo.



Si partirà nel pomeriggio del 30 maggio con il Round 1 degli 8 Gironi di Qualificazione.

Il 31 si giocheranno due gare al mattino per il Round 2 e due al pomeriggio per il Round 3 per determinare le 8 squadre vincitrici del girone e le 8 seconde che accedono agli Ottavi di Finale.

Al mattino del 1° giugno si giocheranno le prime gare e nel pomeriggio i Quarti di Finale. Il 2 giugno, al mattino le Semifinali e nel pomeriggio la Finalissima che sarà diretta dal fischietto di serie A Giuseppe Collu, della sezione Aia di Cagliari. Un arbitro che ha un passato con il Selis essendo stato già protagonista alla finale del 2018 tra Real Madrid e Lazio quando era ancora in Serie C. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tramite le telecamere di Veo Technologies che ha messo a disposizione la propria attrezzatura su tutti i campi da gioco per offrire un servizio unico agli appassionati e agli addetti ai lavori.



Come sempre all'interno del Torneo è stata inserita una giornata dedicata al sociale. I ragazzi del reparto oncologico dell'Ospedale Regina Margherita, la squadra 100% UGI di Torino, torneranno a calcare i campi del Selis insieme con quelli del reparto pediatrico Oncoematologia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa e dell'Arnando Businco di Cagliari, per una partita speciale che si svolgerà a Budoni il 1° giugno. Cerasarda, azienda sarda leader mondiale del settore della ceramica, ha firmato anche quest’anno il prestigioso Trofeo. Uno straordinario pezzo unico in ceramica con inserti in oro, di grande valore, che andrà a impreziosire la bacheca della squadra vincitrice. Sui campi saranno presenti content creator e influencer del mondo dello sport che avranno il compito di far conoscere da vicino i veri protagonisti, i ragazzi delle 32 squadre al via. Tra i tanti il portiere e creator Sergej Piccirillo, amatissimo dai giovani e già presenza al Torneo delle scorse edizioni.



«Anche quest'anno le telecamere di Sky Sports hanno seguito sul posto la nostra presentazione del Torneo che ha avuto un'eco incredibile- ha sottolineato Enea Selis- e questo fa capire quanto interesse ci sia intorno a questo evento. La cosa mi stupisce ogni volta se ripenso a dove siamo partiti 28 edizioni fa, ma ormai siamo una macchina collaudata e ne sono orgoglioso. Siamo al via di un'altra splendida edizione e non mancheranno le novità, come il Selis Women che si svolgerà a settembre». Le squadre partecipanti: Atalanta, Cagliari, Milan, Genoa, Juventus, Roma, Inter, Spezia, Pisa, Torres. Espanyol Barcellona (Spagna), Talleres De Cordoba (Argentina), Flamengo (Brasile), Stoccarda (Germania), Lokomotiv Kiev (Ucraina), Sigma Olomouc (Repubblica Ceca). Dilettanti Italiani: Tor Tre Teste Roma, Romulea, Urbetevere Roma, Centro Olimpico Romano, Vigor Perconti (Lazio), Levante Azzurro Bari (Puglia), Emanuele Troise (Campania), Latte Dolce Sassari, San Paolo Sassari, Cos Sarrabus Ogliastra, Gr 11 Cagliari, Pirri, Olbia Academy, Porto Rotondo, Budoni (Sardegna). Dilettante estera: Magic Soccer Toronto (Canada).