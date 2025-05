S.A. 7:50 Alghero pareggia e saluta l´Eccellenza Epilogo amaro per i giallorossi. Sul campo della Ferrini Cagliari non sono mancate le occasioni e anche le recriminazioni per un rigore non concesso nel primo tempo



ALGHERO - Anche la gara di ritorno dello spareggio play-out finisce in parità. 0-0 dell’Alghero allo stadio “Gian Piero Polese” di Cagliari contro la Ferrini. Un risultato che premia quest’ultima e condanna la formazione giallorossa alla retrocessione. Primo tempo, abbastanza teso, che finisce a reti bianche. Sembra iniziare meglio la squada di casa con due buone occasioni per Podda e Dore ma l’Alghero cresce di intensità e recrimina per un rigore piuttosto evidente non concesso. Al 23’ ci prova capitan Mereu, con un destro dalla distanza parato in due tempi dal portiere cagliaritano. Poi poco prima della mezzora la difesa della Ferrini si salva sugli sviluppi di un angolo battuto da Spanu. Prima dell’intervallo, invece, un’occasione per parte: per la Ferrini con Podda, pescato in area da una punizione di Usai, per l’Alghero con Baraye ma la retroguardia cagliaritana sventa il pericolo.



È di Baraye anche il primo sussulto della ripresa. Risponde la Ferrini con Carboni poi l’Alghero aumenta ulteriormente la pressione alla ricerca del gol. Dopo il quarto d’ora pericolosi in area Mari e poi Baraye, con quest’ultimo fermato in qualche modo dal portiere cagliaritano. Ultimi minuti di grande pressione per i giallorossi: ci prova Mereu con una punizione dal limite ma il capitano non inquadra la porta. Ferrini che risponde in contropiede: in pieno recupero Piga compie un miracolo su Usai. Finale incandescente: i padroni di casa rimangono in dieci poi quasi all’ultimo respiro due grandissime occasioni per Marco Carboni e Mari ma è nulla di fatto. Dopo 8’ di recupero l’arbitro fischia la fine: la stagione dei giallorossi purtroppo si chiude nel peggiore dei modi, con un’amara retrocessione. Si dovrà ripartire dalla Promozione.



Nella foto: Baraye in azione