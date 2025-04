S.A. 12:23 Spareggio play-out: Alghero in casa della Ferrini Qualora al termine dei due incontri (andata e ritorno), i tempi regolamentari terminassero in parità, retrocederà la squadra classificatasi al 14° posto, in questo caso l’Alghero. Non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari



ALGHERO - Domani, giovedì 1° maggio, si chiude la stagione dell’Alghero. A Cagliari è in programma la gara di ritorno dello spareggio play-out. Alle 16 allo stadio “Gian Piero Polese” i giallorossi se la vedranno con la Ferrini, a distanza di pochi giorni dalla sfida disputata al “Pino Cuccureddu”.

Se i padroni di casa avranno due risultati a disposizione, l’Alghero ne avrà solo uno: la vittoria. Per effetto del regolamento, infatti, qualora al termine dei due incontri (andata e ritorno), i tempi regolamentari terminassero in parità, retrocederà la squadra classificatasi al 14° posto, in questo caso l’Alghero. Non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari. Dopo il pareggio (1-1) raggiunto in extremis lo scorso 25 aprile, domani Mereu e compagni dovranno dare il massimo per tornare ad Alghero da vincenti e con la salvezza in tasca.