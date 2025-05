S.A. 15:28 FC Alghero, ultima gara stagionale Domenica 4 maggio alle ore 16, i giallorossi saranno impegnati in trasferta sul campo del Malaspina, a Osilo, per l’ultima giornata di campionato



ALGHERO - Volge al termine la stagione 2024/2025 della FC Alghero nel campionato di Prima Categoria, girone D. Domenica 4 maggio alle ore 16, i giallorossi saranno impegnati in trasferta sul campo del Malaspina, a Osilo, per l’ultima giornata di campionato. La squadra allenata da Andrea Peana arriva all’appuntamento dopo una sconfitta pesante, ma il tecnico-giocatore ha voluto sottolineare anche gli aspetti positivi: «Veniamo da una brutta sconfitta, anche troppo pesante per come è avvenuta – ha dichiarato Peana – ma ci sono state diverse note incoraggianti, come l’esordio di Loi dagli Allievi e di Sotgiu, il nostro terzo portiere. Sono ragazzi su cui vogliamo costruire il futuro. Questa società crede fortemente nel settore giovanile e anche domenica a Osilo saranno convocati altri giovani. Cercheremo di chiudere con una vittoria questo campionato che, pur non essendo andato come speravamo, ci servirà da esperienza per affrontare al meglio la prossima stagione».



Sulla stessa lunghezza d’onda anche le parole del presidente giallorosso Andrea Alessandrini, che ha voluto ringraziare la squadra per l’impegno mostrato in una stagione non facile: «La stagione che volge al termine ha messo a dura prova il nostro spirito giallorosso, con difficoltà e infortuni che avrebbero potuto fiaccare chiunque. Eppure i nostri ragazzi hanno dimostrato un carattere d’acciaio, onorando la maglia con determinazione e passione. Un ringraziamento speciale a tutti gli atleti, che nonostante le avversità hanno continuato a lottare con l’impegno che ci ha portato alla promozione lo scorso anno. Non posso però nascondere la preoccupazione per la mancanza di un campo stabile che possiamo chiamare ‘Casa’. Aver dovuto alternare tre diversi impianti per allenamenti e partite ha influito sul morale di tutti: atleti, staff e tifosi. Il nostro sogno è quello di poter finalmente contare su un campo tutto nostro, dove far crescere la comunità FC Alghero. Perché, come diciamo sempre, non siamo solo una squadra di calcio, ma una famiglia che cresce e si sviluppa insieme al territorio»”. La trasferta di Osilo sarà quindi non solo l’occasione per salutare il campionato, ma anche un primo passo verso una nuova stagione, con l’obiettivo di costruire su basi più solide e con lo sguardo puntato verso il futuro.



Nella foto il presidente Andrea Alessandrini con Simona Monetti, capo area di Banco Desio