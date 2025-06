S.A. 16:09 Meilogu Cup: i monaci scendono in campo Ritorna la Meilogu Cup: il calciotto che unisce il territorio e sorprende con la squadra del Monastero. La novità di quest’anno: tra le squadre in gara c’è anche quella del Monastero di San Pietro di Sorres



BORUTTA - Torna con entusiasmo la Meilogu Cup, lo storico torneo di calcio a 8 organizzato dal Comitato San Piretro di Sorres, con il patrocinio del Comune di Borutta. Un appuntamento ormai atteso da circa otto anni, capace di coinvolgere numerose squadre provenienti dai paesi del Meilogu, in una competizione sportiva che è anche occasione di socialità, integrazione e valorizzazione del territorio.



La novità di quest’anno ha sorpreso e commosso: tra le squadre in gara c’è anche quella del Monastero di San Pietro di Sorres. Quattro monaci vietnamiti, residenti nella storica abbazia, hanno deciso di scendere in campo, regalando al torneo un significato ancora più profondo: quello dell’integrazione, dell’incontro tra culture e della vitalità di una comunità religiosa che partecipa attivamente alla vita del territorio.



In un momento storico in cui molti tornei di calcio a 5 si avviano al tramonto, la Meilogu Cup si conferma come esempio di resilienza sportiva, sposando una formula – il calcio a 8 – che si sta diffondendo con successo in tutta Italia. Le partite si disputano nel suggestivo centro sportivo comunale di Borutta, una struttura d’eccellenza che fa da cornice ideale alla manifestazione, richiamando pubblico da tutta l’area e creando un’occasione concreta di incontro e festa.