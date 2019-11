Condividi | Red 10:26 A Sassari, il brutto tempo non ha scoraggiato il pubblico. Una grande folla si è radunata al Corso per l´evento “Il nostro Halloween”, organizzato dalle associazioni Tusitala ee Il corso Su Mortu mortu: successo spaventoso a Sassari



SASSARI - Nonostante il brutto tempo, l'evento di storytelling teatrale “Su mortu mortu il nostro Halloween”, organizzato dalle associazioni Tusitala ed Il corso è andato in scena ed è stato un successo. Il pubblico, affezionato alla manifestazione (giunta alla quarta edizione) ed alla sua location nel cuore della città, ha affollato il corso e la Galleria 4 colonne, dove si sono svolti alcuni momenti della serata. Circa cento persone hanno lavorato insieme al progetto di Tusitala in una rete solidale sostenuta dal Comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna e formata da Istituzioni, artisti, operatori culturali e negozianti



Tutta la scaletta è stata rispettata: vetrine infestate, musica diffusa, effetti scenici, corteo di figuranti, performance e, alla fine, ha smesso anche di piovere. La manifestazione ha preso il via alle 15, nella Biblioteca Comunale, con il convegno organizzato dal Comitato Centro storico sulla tradizione di “Su Mortu mortu in Sardegna”. Alle 18.30, il corteo di figuranti e performer ha raggiunto la galleria 4 colonne, dove il pubblico ha potuto conoscere, grazie ad una breve introduzione dello storico Alessandro Ponzeletti, alcune curiosità sulla tradizione sarda legata al culto dei santi e dei defunti. Per tutta la serata, la Galleria ha ospitato esibizioni e perfomance, uno spazio trucca bimbi-trucca grandi, curato da Cristina Mannazzu ed il dj set di... che ha fatto ballare grani e piccini. Ad affascinare il pubblico, i costumi ed i trucchi di scena realizzati da Fabio Loi e Giovanna Maria Boscani per i performer Giomaria Carboni (sposo zombie) e Valentina Solinas (danzatrice zombie).



