Condividi | Red 13:19 «Dopo la convenzione tra l’Azienda ospedaliera universitaria e l’Ats, saranno garantite le prestazioni professionali di Anestesia, con il risultato di assicurare la piena operatività del Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Alghero», dichiara con soddisfazione il presidente del Consiglio regionale Pais: «Piena operatività per Reparto Ortopedia»



ALGHERO - «I servizi ospedalieri di Alghero non subiranno alcuna interruzione. Dopo la convenzione, stipulata il 31 ottobre, tra l’Azienda ospedaliera universitaria e l’Ats, saranno garantite le prestazioni professionali di Anestesia, con il risultato di assicurare la piena operatività del Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Alghero».



E’ soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ringrazia l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. «Questa convenzione rappresenta un primo provvedimento, adottato d’urgenza, al quale seguirà l’impegno di procedere in futuro - assicura Pais - a nuove assunzioni di personale medico al fine di garantire stabilmente non solo l’operatività del Reparto di Ortopedia, ma anche l’apertura, attesa da anni, del reparto di terapia semiintensiva dell’Ospedale Civile di Alghero, utile per la sua classificazione di Dea di primo livello».



«La tutela della salute, con la salvaguardia dei suoi servizi essenziali territoriali - conclude il presidente della massima assise isolana - sono una priorità per la Giunta regionale guidata da Christian Solinas e sono lieto che siano stati mantenuti gli impegni presi con i cittadini sardi». Ora, i cittadini attendono di vedere i risultati annunciati.



Nella foto: Michele Pais Commenti ALGHERO - «I servizi ospedalieri di Alghero non subiranno alcuna interruzione. Dopo la convenzione, stipulata il 31 ottobre, tra l’Azienda ospedaliera universitaria e l’Ats, saranno garantite le prestazioni professionali di Anestesia, con il risultato di assicurare la piena operatività del Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Alghero».E’ soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ringrazia l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. «Questa convenzione rappresenta un primo provvedimento, adottato d’urgenza, al quale seguirà l’impegno di procedere in futuro - assicura Pais - a nuove assunzioni di personale medico al fine di garantire stabilmente non solo l’operatività del Reparto di Ortopedia, ma anche l’apertura, attesa da anni, del reparto di terapia semiintensiva dell’Ospedale Civile di Alghero, utile per la sua classificazione di Dea di primo livello».«La tutela della salute, con la salvaguardia dei suoi servizi essenziali territoriali - conclude il presidente della massima assise isolana - sono una priorità per la Giunta regionale guidata da Christian Solinas e sono lieto che siano stati mantenuti gli impegni presi con i cittadini sardi». Ora, i cittadini attendono di vedere i risultati annunciati.Nella foto: Michele Pais