Cimitero chiuso ad Alghero, donna ferita

ALGHERO - Brutta sorpresa per chi, nel giorno della ricorrenza dei Defunti, ad Alghero aveva deciso di fare visita ai propri cari sepolti nel camposanto di Via Vittorio Emanuele. Dalla tarda mattinata odierna, infatti, cancelli chiusi e porte sbarrate: troppo pericolosi i viali alberati a causa della pioggia.



La decisione assunta dal competente dirigente segue l'incidente occorso nella mattinata ad una signora algherese. In procinto di portare i fiori nella tomba di famiglia, la donna è rovinosamente scivolata sull'asfalto riportando gravi contusioni alla faccia. Immediati i soccorsi da parte dei familiari.



Nonostante l'intensità non esagerata della pioggia, l'Amministrazione ha comunque precauzionalmente optato per la chiusura al pubblico del Cimitero. Così anche la commemorazione inizialmente prevista nella Cappella all'ingresso del Camposanto è stata dirottata nella Chiesa di San Giovanni Bosco. La chiusura ha causato ovvi disagi a chi, anche da fuori città, aveva deciso oggi di commemorare i suoi cari nel cimitero comunale di Alghero.



