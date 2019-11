Condividi | Red 16:18 Lunedì sera, nella sala conferenze dell’Hotel Libyssonis, il vicesegretario federale della Lega Salvini premier Andrea Crippa interverrà ad un incontro sul tema “Porto Torres, che futuro ?” A Porto Torres arriva Crippa, vice di Salvini



PORTO TORRES - Lunedì 4 novembre, alle 18, nella sala conferenze dell’Hotel Libyssonis, a Porto Torres, il vicesegretario federale della Lega Salvini premier Andrea Crippa interverrà ad un incontro sul tema “Porto Torres, che futuro ?”. All’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, parteciperanno tutti i dirigenti, iscritti e simpatizzanti della Lega Salvini Sardegna.



Interverranno il segretario regionale della Lega Guido De Martini, il presidente del Consiglio regionale e segretario provinciale di Sassari del partito Michele Pais, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vicesegretario regionale del movimento Dario Giagoni, i consiglieri regionali Pierluigi Saiu, Ignazio Manca, Michele Ennas, Andrea Piras, Sara Canu, Annalisa Mele e gli assessori regionali Mario Nieddu, Giorgio Todde e Valeria Satta. Per Pais, «questo evento rappresenta un punto di partenza per il rilancio della nostra azione politica in provincia. Ringraziamo la presenza costante e periodica dell’onorevole Andrea Crippa in Sardegna, che in questa occasione, ha voluto dedicare al nostro territorio del nord ovest».



«La vittoria storica e straordinaria delle Elezioni regionali in Umbria dimostra come la nostra azione politica quotidiana tra la gente, fatta di impegno, passione e militanza, ci caratterizza e ci differenzia dagli altri partiti. Anche per questo la Lega è in forte crescita di consensi e adesioni - conclude il presidente della massima assise regionale - ed in tutto il territorio del nord ovest Sardegna abbiamo già in programma numerose iniziative e siamo pronti a raccogliere e vincere le nuove sfide che ci attendono».



