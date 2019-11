Condividi | Antonio Burruni 13:00 E´ in corso di svolgimento al Gewiss stadium di Bergamo il match tra orobici ed isolani, valido per l´11esima giornata del campionato di serie A CalcioLive: Atalanta-Cagliari 0-0 al 29´



CAGLIARI - E' in corso di svolgimento al Gewiss stadium di Bergamo il match tra Atalanta e Cagliari, valido per l'11esima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo.



PRIMO TEMPO. Al 2', Simeone si invola inseguito dal diretto avversario, entra in area, sulla destra e calcia forte, ma Gollini respinge. Quattro minuti dopo, corner pericoloso, che dalla sinistra taglia l'intera area bergamasca senza che nessuno arrivi alla deviazione vincente. Al 14', ammonito Rog. Sei minuti dopo, Castro innesca Rog, che entra in area, ma Djimsiti salva una situazione pericolosa. Giallo per Lykogiannis, al 24'. Buona occasione per l'Atalanta tre minuti dopo, costruita da Pasalic, ma il diagonale di destro è troppo largo. Al 28', ci prova Naingollan da fuori: alto.



ATALANTA-CAGLIARI 0-0:

ATALANTA: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Muriel. (A disposizione: Sportiello, Rossi, Arana, Ibanez, Hateboer, Kjaer, Masiello, Malinovskiy, Barrow, Diallo Traore). Allenatore Giampiero Gasperini.

CAGLIARI: Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Castro, Oliva, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. (A disposizione: Aresti, Rafael, Mattiello, Pinna, Walukiewicz, Cigarini, Deiola, Faragò, Ionita, Nandez, Cerri, Ragatzu).Allenatore Rolando Maran.

