Insediata la Commissione per l’insularità

CAGLIARI - «Con l’insediamento della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità riparte anche dal Consiglio regionale la battaglia per la rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle potenzialità del nostro territorio». Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, nell’augurare un proficuo lavoro al presidente Michele Cossa, al vice Eugenio Lai ed all’ufficio di Presidenza, auspica su questo tema un coinvolgimento unitario di tutte le forze politiche.



«La volontà del Consiglio regionale di incidere in questa materia – sottolinea Pais - è fortissima e l’istituzione di una Commissione speciale su questo tema ne è la dimostrazione». Nella storia autonomistica della Sardegna. le commissioni speciali istituite sono state dodici, ma mai nessuna sul tema dell’insularità.



I temi dell’insularità , come d’altronde quello strettamente collegato della Vertenza entrate, obiettivo primario del presidente della Regione Christian Solinas, devono essere affrontati con coerenza e determinazione. Dobbiamo essere capaci di trasformare l’insularità da svantaggio a opportunità. La Sardegna – conclude il presidente del Consiglio regionale - può avere un ruolo da protagonista nell’elaborare una linea comune con tutte le altre zone insulari del Mediterraneo».



