Alessandria, esplode cascina: morti tre vigili del fuoco. La tragedia a Quargnento: anche tre feriti nella doppia esplosione. Trovato un timer e gli inneschi. Mercoledì sirene e bandiere a mezz´asta in tutte le sedi in Italia e dell´Isola Pompieri: sirene e bandiere a mezz´asta



SASSARI - E' di tre vigili del fuoco deceduti il tragico bilancio dell'esplosione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in una cascina a Quargnento, in provincia di Alessandria: Matteo Gastaldo (46 anni), Marco Triches (38) e Antonino Candido (32). Feriti altri due loro colleghi e un carabiniere.



La Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. Omicidio plurimo e crollo doloso di edificio i reati ipotizzati. Sulla vicenda gli inquirenti, che hanno già ascoltato i proprietari della cascina e i loro familiari, mantengono il massimo riserbo. Secondo quanto trapelato e reso noto dai principali organi d'informazione nazionali, sul luogo dell'esplosione sarebbero stati rinvenuti alcuni inneschi e perfino un rudimentale timer.



Solidarietà al Corpo dei Vigili del fuoco è stata espressa da tutte le massime cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. E vicinanza sarà manifestata mercoledì mattina in tutti i Comandi e nei Distaccamenti nazionali. A Cagliari, Sassari, Olbia e nelle altre sedi distaccate dell'Isola, verranno suonate le sirene dei mezzi del 115 con bandiera a mezz'asta, in commemorazione dei tre colleghi prematuramente scomparsi.