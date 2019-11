Condividi | Red 14:07 Il Consiglio comunale ha nominato il nuovo garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Con venticinque voti su trentuno, nella prima votazione, la massima assise cittadina ha puntato su Antonello Unida Sassari ha un nuovo garante



SASSARI - Con venticinque voti su trentuno ed alla prima votazione, il Consiglio comunale di Sassari ha nominato ieri (martedì) Antonello Unida garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Classe 1962, impiegato, con una laurea in Scienze e tecnologie psicologiche, da oltre quindici anni si è interessato alle problematiche dei detenuti e del mondo penitenziario.



Dal 2000 al 2005, Unida è stato consigliere provinciale, e nel 2003 propose a Sassari, sia a livello comunale, sia provinciale, l'istituzione della figura del garante dei detenuti, appena introdotta a Roma. Nella sua funzione istituzionale, ha svolto anche un ruolo ispettivo nelle carceri e di impulso per l'organizzazione di iniziative all'interno di queste, per favorire un rapporto di dialogo tra i detenuti e la collettività.



Prima di Antonello Unida, hanno ricoperto la carica suor Maddalena (anche lei nominata alla prima votazione come Unida), Cecilia Sechi e Mario Dossoni. Il Consiglio comunale era stato chiamato a scegliere tra tre candidature: oltre ad Unida, Tiziana Satta e Francesco Mariano Dore.



