Ritorno alle origini per il rally mondiale che per l´edizione 2020 conferma la cerimonia di partenza e la prima tappa speciale proprio dalla Costa Smeralda. Obiettivo raggiunto per Olbia, ma è soltanto l'inizio Olbia esulta: bentornato rally



OLBIA - Non solo il prossimo Rally Italia Sardegna partirà dalla città di Olbia, ma la prima prova speciale che già si annuncia spettacolare dal punto di vista sportivo e scenografico, si svolgerà nel borgo di San Pantaleo. Ritorno alle origini per il rally mondiale che per l'edizione 2020 incorona la Costa Smeralda.



Esultano tutti a Olbia, dal sindaco agli assessori. Il ritorno del World Rally Championship, infatti, dopo almeno cinque tentativi andati a vuoto con la kermesse saldamente radicata nell'altra costa della Sardegna, ad Alghero, è finalmente realtà. Ma l'edizione del 2020 sarà soltanto un prelibato antipasto per tutti gli amanti dell'automobilismo mondiale gallurese.



Con la scontata conferma del Rally Italia Sardegna tappa nazionale del calendario della FIA World Rally Championship almeno per i prossimi tre anni, Olbia si candida a riportare nel nord est dell'isola anche il quartier generale. Un successo insomma, costruito con tenacia e perseveranza, forte di un importante lavoro che oggi vede ripagati gli sforzi compiuti non soltanto in Regione.



