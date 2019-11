Condividi | Cor 16:38 Lo hanno scoperto i militari che hanno anche sequestrato 1,3 chili di sostanza, per un valore al dettaglio di 360mila euro circa. L´intervento in una abitazione al confine tra i quartieri Is Mirrionis e Sant´Avendrace A Cagliari un laboratorio di ketamina



CAGLIARI - Provvidenziale l'intervento dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari in una abitazione al confine tra i quartieri Is Mirrionis e Sant'Avendrace. In una casa, infatti, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per preparare cristalli di ketamina, un anestetico per cavalli, con potenti effetti allucinogeni. Lo hanno scoperto i militari che hanno anche sequestrato 1,3 chili di sostanza, per un valore al dettaglio di 360mila euro circa. In carcere sono finiti un 33enne e un 27enne. Le indagini sono scattate alcune settimane fa, scaturite dall'attività di repressione dello spaccio in città.