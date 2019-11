Condividi | Red 20:21 Le borse di studio messe a disposizione dal Comune sono a copertura parziale delle spese per vivere e studiare per un anno scolastico all´estero e riservato a studenti nati tra il primo luglio 2002 ed il 31 agosto 2005, residenti nel territorio comunale Intercultura: borse di studio ad Alghero



ALGHERO - Il Comune di Alghero mette a disposizione un'importante occasione per studenti meritevoli, meno abbienti, con un contributo del valore di 15mila euro per una o più borse di studio a copertura parziale delle spese per vivere e studiare per un anno scolastico all'estero, riservato a studenti nati tra il primo luglio 2002 ed il 31 agosto 2005, residenti nel Comune di Alghero. Le iscrizioni devono essere effettuare entro domenical 10 novembre.



Per ulteriori informazioni, si può andare sul sito internet Intercultura della città di Alghero. Oppure, si può contattare la responsabile dei programmi di studio all’estero di Alghero Caterina Pisanu, telefonando al numero 345/4169936, o la presidente Nives Masala, al 347/1520935.



Per ulteriori informazioni, si può andare sul sito internet Intercultura della città di Alghero. Oppure, si può contattare la responsabile dei programmi di studio all'estero di Alghero Caterina Pisanu, telefonando al numero 345/4169936, o la presidente Nives Masala, al 347/1520935.



Altre possibilità di contatto sono l'invio di una e-mail all'indirizzo web interculturaalghero@gmail.com. C'è anche la possibilità di contattare la sede di Roma di Intercultura, telefonando al numero 06/48882411 o inviare una e-mail all'indirizzo web segreteria.roma@intercultura.it.