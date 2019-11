Condividi | Red 13:46 Quest´estate, un´algherese ha presentato una denuncia per truffa al locale Commissariato. La donna aver messo un annuncio su un sito internet, per vendere una cassettiera in legno Algherese truffata: denunciato 27enne



ALGHERO – Quest'estate, un'algherese ha presentato una denuncia per truffa al locale Commissariato. La donna aver messo un annuncio su un sito internet, per vendere una cassettiera in legno.



Un finto acquirente, dopo averla contattata dichiarandosi interessato all’acquisto, l'ha convinta ad andare al Bancomat, per ottenere la somma pattuita. L’acquirente, con un raggiro, ha convinto la donna ad inserire la propria carta, entrare nella procedura di ricarica e digitare un codice numerico dettato telefonicamente dal compratore.



Sicura di aver ottenuto l'accredito della somma spettante, la sera stessa la povera venditrice. dopo aver controllato on-line il suo conto corrente, si è resa conto di non aver ottenuto alcun accredito di denaro, bensì di essere rimasta vittima di una truffa da parte del finto acquirente, che era riuscito a farsi accreditare circa 2700euro sulla propria la carta prepagata. Grazie ai dati acquisiti sull'utenza cellulare fornita dal truffatore e dagli estremi della carta ricaricabile indicata dall'acquirente, gli agenti sono risaliti all'autore della truffa, un 27enne di Treviso, già noto alle Forze dell'ordine, denunciato prontamente all'Autorità giudiziaria.