Coltello, coca e mazza da baseball: 25enne nei guai

OROTELLI – I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una 25ennei di Cagliari, già nota alle Forze dell’ordine, ritenuta responsabile di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della locale Stazione hanno proceduto al controllo della giovane e della sua au, trovando un coltello a serramanico ed una mazza da baseball (oggetti per i quali non è stata in grado di motivarne il porto), e circa 2grammi di cocaina.



