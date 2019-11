Operazione Scuole sicure a Nuoro

13:46 Algherese truffata: denunciato 27enne Quest´estate, un´algherese ha presentato una denuncia per truffa al locale Commissariato. La donna aver messo un annuncio su un sito internet, per vendere una cassettiera in legno

23:16 Coltello, coca e mazza da baseball: 25enne nei guai I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una 25ennei di Cagliari, già nota alle Forze dell’ordine, ritenuta responsabile di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente

22:19 Ristoratore evade 117mila euro Nell´ambito delle attività di contrasto all´evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un esercizio commerciale operante nel settore della ristorazione con sede nel Medio Campidano

10:51 Condominio allagato, appello al sindaco Solito problema in Via Garibaldi, ad Alghero. Quando piove, l’acqua mista fogna non defluisce e finisce per riversarsi all’interno dei palazzi, creando problemi ai cittadini

12:32 Evasione fiscale per oltre 3milioni di euro I militari della Guardia di finanza della Compagnia di Sassari hanno concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di due società operanti nel settore della vendita e riparazione di autoveicoli

6/11/2019 Sogeaal: ex direttore a processo Rinvio a giudizio per l´ex direttore generale della società di gestione dell´aeroporto di Alghero Mario Peralda, per il manager della stessa azienda Giovanni Tolu, per l´ex direttore della centrale Regolamentazione Enac Alessandro Cardi, per l´amministratore delegato Smith detection Italia e per il direttore vendite Fabrizio Masciocchi e Gerolamo Salis

7/11/2019 Polizia stradale: Operazione Dark evoque Negli ultimi tempi, la Polizia stradale, attraverso le Squadre regionali di Polizia giudiziaria, ha avviato verifiche sia sulla documentazione acquisita, all’atto dell’immatricolazione dei veicoli provenienti dall’estero, dalle Agenzie pratiche auto e dalle locali Motorizzazioni civili, sia su diversi veicoli, che per la loro tipologia e provenienza potevano presentare una qualche criticità

6/11/2019 Alghero vicina ai Vigili del Fuoco Ai pompieri di Alghero, il Sindaco Mario Conoci ha espresso la solidale partecipazione dell´intera cittadinanza Algherese. Alla visita ha preso parte la Dirigente del Commissariato di Alghero Dott.ssa Claudia Maria Gallo