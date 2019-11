Condividi | Red 8:11 Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di droga effettuate in tutta la provincia di Cagliari da parte delle Fiamme gialle del Comando provinciale. Sequestrati 16,96grammi di hashish, 67,96grammi di marijuana, 4,21grammi di cocaina, 0,1grammi di eroina e due spinelli. Segnalate alla Prefettura ventuno persone, di cui tre minorenni, e denunciato un 16enne Droga nel Cagliaritano: Fiamme gialle in azione



CAGLIARI – Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di droga effettuate in tutta la provincia di Cagliari da parte delle Fiamme gialle del Comando provinciale. Al porto di Cagliari, durante le operazioni di controllo dei passeggeri in arrivo con le motonavi, i finanzieri hanno trovato un 33enne in possesso di 3,85grami di hashish.



Nell'ambito di diversi controlli, sono stati complessivamente individuati diciassette assuntori di sostanze stupefacenti (di età compresa tra i diciotto ed i quarantasei anni, tranne uno, un 16enne), e trovati 13,11grammi di hashish, 38,79grammi di marijuana, 4,21grammi di cocaina, 0.1grammi di eroina e due spinelli. A Monte Urpinu, vicino al belvedere, dopo aver individuato due 17enni in possesso, complessivamente, di 6,9grammi di marijuana, i finanzieri hanno sottoposto a controllo un 16enne, che è stato trovato in possesso di 21,62grammi di maijuana suddivisi in dodici dosi. L'adolescente è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni per il reato di spaccio e l'Autorità giudiziaria ne ha disposto l'affidamento ai genitori. Infine, vicino ad un istituto scolastico cagliaritano, un 19enne è stato trovato in possesso di 0,65grammi di marijuana.



Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro e gli assuntori sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria. Nel corso dell'anno, l'azione della Guardia di finanza di Cagliari ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 282 persone (trentasei delle quali minorenni), alla denuncia all'Autorità giudiziaria di sessantotto persone (una minorenne), all'arresto di quarantatre spacciatori ed al sequestro di 18,1chilogrammi di cocaina, 6,4chilogrammi di marijuana, 21,6chilogrammi di hashish, 6chilogrammi di eroina ed ottantotto spinelli. CAGLIARI – Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di droga effettuate in tutta la provincia di Cagliari da parte delle Fiamme gialle del Comando provinciale. Al porto di Cagliari, durante le operazioni di controllo dei passeggeri in arrivo con le motonavi, i finanzieri hanno trovato un 33enne in possesso di 3,85grami di hashish.Nell'ambito di diversi controlli, sono stati complessivamente individuati diciassette assuntori di sostanze stupefacenti (di età compresa tra i diciotto ed i quarantasei anni, tranne uno, un 16enne), e trovati 13,11grammi di hashish, 38,79grammi di marijuana, 4,21grammi di cocaina, 0.1grammi di eroina e due spinelli. A Monte Urpinu, vicino al belvedere, dopo aver individuato due 17enni in possesso, complessivamente, di 6,9grammi di marijuana, i finanzieri hanno sottoposto a controllo un 16enne, che è stato trovato in possesso di 21,62grammi di maijuana suddivisi in dodici dosi. L'adolescente è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni per il reato di spaccio e l'Autorità giudiziaria ne ha disposto l'affidamento ai genitori. Infine, vicino ad un istituto scolastico cagliaritano, un 19enne è stato trovato in possesso di 0,65grammi di marijuana.Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro e gli assuntori sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria. Nel corso dell'anno, l'azione della Guardia di finanza di Cagliari ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 282 persone (trentasei delle quali minorenni), alla denuncia all'Autorità giudiziaria di sessantotto persone (una minorenne), all'arresto di quarantatre spacciatori ed al sequestro di 18,1chilogrammi di cocaina, 6,4chilogrammi di marijuana, 21,6chilogrammi di hashish, 6chilogrammi di eroina ed ottantotto spinelli.