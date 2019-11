Condividi | M.P. 21:39 Domani, domenica 10 novembre dalle ore 9 alle 18 in piazza Umberto I, l´azienda Bici Sport Coffe Bike organizza una dimostrazione con prova gratuita di biciclette di alta gamma con pedalata assistita In bici a Porto Torres: domenica prova gratuita



PORTO TORRES - Domani, domenica 10 novembre dalle ore 9 alle 18 in piazza Umberto I, condizioni meteo permettendo, l'azienda Bici Sport Coffe Bike organizza una dimostrazione con prova gratuita di biciclette di alta gamma con pedalata assistita.



Tutti i cittadini che vorranno, potranno avere l'opportunità di pedalare per le vie della città con questi nuovi ed ecosostenibili mezzi di locomozione sempre più utilizzati nelle moderne capitali europee e che bene si sposano con quelli che sono gli indirizzi globali di riduzione delle emissioni in atmosfera. Un duplice vantaggio per chi, con poca fatica può spostarsi agilmente nel territorio.