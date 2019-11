Condividi | Cor 11:14 Lannuncio sulla sospensione dei voli in continuità territoriale da Olbia arriva dalla compagnia Air Italy: stop collegamenti al 3 febbraio 2020 al 13 marzo 2020. Previsti lavori sulla pista del Costa Smeralda Olbia, scalo chiuso fino al 13 marzo

«Nessun volo Air Italy su Alghero»



ALGHERO - «Nessun volo Air Italy su Alghero». In relazione al periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda (OLB), attualmente prevista dal 3 febbraio 2020 al 13 marzo 2020, Air Italy sospenderà i collegamenti Olbia-Roma (FCO) e Olbia-Milano (LIN). Manca la conferma ufficiale della Geasar sull'avvio dei lavori ma l'annuncio sulla sospensione dei voli arriva direttamente dalla compagnia aerea.



«I voli da e per Alghero in Continuità Territoriale, sono attualmente operati dal vettore Alitalia ai sensi del Decreto n. 61/2013, in esclusiva e con compensazione finanziaria, mentre i voli da e per Olbia sono stati accettati da Air Italy, senza compensazione finanziaria e ai sensi del Decreto n. 367/2018. I due diversi schemi di Continuità Territoriale rendono insostenibile per Air Italy il trasferimento dei voli sull'aeroporto di Alghero» precisa in una nota la compagnia.



Resterà da capire se invece sarà trasferito su Alghero qualche altro collegamento.