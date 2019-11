Rifiuti tossii: sigilli ad Ottana

9/11/2019 Evasione milionaria a Castelsardo I finanzieri della Tenenza di Porto Torres, coordinati dal Comando provinciale di Sassari, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un costruttore edile, che ha permesso di ricostruire ricavi non dichiarati ai fini Ires ed Irap per oltre 1,1milioni di euro, un’evasione di Iva per circa 90mila euro ed Ires evasa per circa 40mila euro