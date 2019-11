Condividi | A.B. 14:11 Dopo la pausa di una settimana dei campionati nazionali, il XV algherese si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta di Biella, nel match valido per il girone 1 del campionato di serie A. La formazione di Bortolussi va a caccia del secondo risultato positivo della stagione Rugby: l´Amatori Alghero torna in campo



ALGHERO - Domenica di sosta, quella appena trascorsa, per il campionato di serie A di rugby. Nel Girone 1, l’Amatori Alghero, fresca di vittoria casalinga contro il Cus Genova, si prepara per affrontare la trasferta di Biella. Il XV catalano dovrà cercare un altro risultato utile per mettere punti in cascina. La classifica vede la formazione di Bortolussi al settimo posto, con 5punti. Al vertice, in solitaria, il Cus Torino, seguito dall’Accademia nazionale Francescato e dal Parabiago.



La vittoria del primo novembre, davanti al caloroso pubblico amico, è stata sicuramente un toccasana per la compagine algherese, che ha dimostrato di essere sulla strada giusta per fare bene. I nuovi innesti si stanno inserendo al meglio nel gruppo di base e già dalla gara “d’esordio” contro il Genova hanno dimostrato di essere pedine importanti per la squadra locale. Alghero che, nell'ultimo turno, ha dovuto fare a meno di Ogert Paco e Daniele Pesapane chiamati a rappresentare in maglia azzurra Alghero e la Sardegna nel Mondiale Classic alle Isole Bermuda. Per la cronaca, l'Italia ha chiuso la competizione al terzo posto.



Tornando a queste prime tre giornate, l’Alghero non ha avuto una partenza felice. Era necessario potersi misurare con le squadre di livello per capire che cosa mettere a punto e su quale fronte muoversi per essere competitivi alla pari delle altre squadre nel difficile girone 1, vista l’impossibilità di organizzare amichevoli pre stagionali. Ma dopo le sconfitte con Cus Torino ed in casa del Parabiago, comunque con una buona prestazione, la vittoria di Ognissanti ha fatto si che Poloni e compagni ritrovassero il sorriso e la spinta giusta per affrontare i prossimi impegni in calendario. Domenica 17 novembre, alle 14.30, per la quarta giornata, la squadra algherese sarà di scena a Biella, che si trova sopra in classifica a quota 9.



