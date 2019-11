video Condividi | Red 10:06 Questa mattina, mentre transitava in Via Aldo Moro, un 45enne algherese ha accusato un malore. Pronto l´intervento dei Carabinieri ed il personale medico del 118, ma per l´uomo non c´è stato niente da fare. Le immagini dei soccorsi Tragedia in strada, muore 45enne



ALGHERO – Nuova tragedia ad Alghero. Questa mattina (mercoledì), mentre transitava in Via Aldo Moro, un 45enne algherese ha accusato un malore.



Nonostante il pronto intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118, per l'uomo non c'è stato niente da fare. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso nel tentativo di ricostruire gli ultimi movimenti dell'uomo.



Militari impegnati anche per decongestionare il traffico veicolare. L'arteria del quartiere della Pivarada, infatti, soprattutto in quelle ore della giornata è particolarmente trafficata.



