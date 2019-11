Condividi | Red 14:28 Sta ottenendo un grande successo l´appello lanciato dall´emittente nuorese “Radio Barbagia”, che qualche giorno fa ha proposto ai 377 Comuni della Sardegna di assegnare la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre Liliana Segre: 67 Comuni sardi le offrono cittadinanza



NUORO - Sta ottenendo un grande successo l'appello lanciato dall'emittente nuorese “Radio Barbagia”, che qualche giorno fa ha proposto ai 377 Comuni della Sardegna di assegnare la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. «Un atto simbolico, forte – spiegano gli ideatori - per far capire da che parte stanno le comunità sarde di fronte alla vergognosa recente pagina di storia scritta intorno a questa donna».



Si sta studiando l'idea, d'intesa con il Comune di Nuoro, di una giornata nel capoluogo barbaricino. Qualche Comune si sta muovendo autonomamente, ma l'obbiettivo è quello di arrivare ad un atto condiviso da tutti e ad un unica manifestazione, con la presenza di Segre, per la quale gli organizzatori stanno già lavorando.



Finora, hanno aderito all'idea i sindaci dei Comuni di Aritzo, Banari, Belvì, Benetutti, Birori, Bitti, Bolotana, Bonnannaro, Borore, Bortigali, Bortigiadas, Bottida, Cossoine, Desulo, Dorgali, Elini, Escalaplano, Escolca, Fonni, Gadoni, Galtellì. Gavoi, Guasila, Illorai, Irgoli, Ittireddu, Lei, Loculi, Lodine, Macomer, Mamoiada, Montresta, Nuoro, Nurallao, Nuraminis, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Osidda, Ottana, Ovodda, Ozieri, Piscinas, Posada, Pula, Romana, San Teodoro, Sarule, Settimo San Pietro, Seulo, Silanus, Siligo, Sindia, Sini, Siniscola, Tiana, Torpè, Villamassargia e Villa San Pietro. L'adesione al progetto può essere fatta direttamente sul profilo Facebook della Radio, inviando un sms al numero 348/7035357, o inviando una e-mail all'indirizzo web info@radiobarbagia.it.



