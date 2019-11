Condividi | Red 18:03 Martedì mattina, i Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 30enne senegalese, senza fissa dimora, colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti Spacciatore cagliaritano arrestato in Via Roma



CAGLIARI - Ieri mattina (martedì), i Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 30enne senegalese, senza fissa dimora, colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in Via Roma, i finanzieri hanno notato, nei parcheggi del controviale, a Cagliari, dei movimenti circospetti tra un extracomunicario ed un ragazzino, riconducibili, a prima vista, alla cessione di sostanza stupefacente.



I Baschi verdi sono intervenuti subito, fermando sia l’acquirente (un minorenne residente nell’hinterland), sia lo spacciatore. I militari hanno accertato la vendita di una dose da 0,5grammi di hashish e hanno sequestrato allo spacciatore altri 7,7grammi di hashish, già divisi in dosi, e 92euro in monete e banconote di piccolo taglio. L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, è stato arrestato ed accompagnato nella Casa circondariale di Uta; il minorenne, invece, è stato segnalato alla locale Prefettura.



Dall’inizio dell’anno, lo sforzo operativo dei finanzieri ha complessivamente portato alla segnalazione alla Prefettura di 284 persone (di cui trentasetta minorenni), alla denuncia alla Autorità Giudiziaria di sessantanove persone (un minorenne), all’arresto di quarantacinque spacciatori ed al sequestro di 18,1chilogrammi di cocaina, 6,6chilogrammi di marijuana, 21,7chilogrammi di hashish, 6hilogrammi di eroina ed ottantotto spinelli. CAGLIARI - Ieri mattina (martedì), i Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 30enne senegalese, senza fissa dimora, colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in Via Roma, i finanzieri hanno notato, nei parcheggi del controviale, a Cagliari, dei movimenti circospetti tra un extracomunicario ed un ragazzino, riconducibili, a prima vista, alla cessione di sostanza stupefacente.I Baschi verdi sono intervenuti subito, fermando sia l’acquirente (un minorenne residente nell’hinterland), sia lo spacciatore. I militari hanno accertato la vendita di una dose da 0,5grammi di hashish e hanno sequestrato allo spacciatore altri 7,7grammi di hashish, già divisi in dosi, e 92euro in monete e banconote di piccolo taglio. L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, è stato arrestato ed accompagnato nella Casa circondariale di Uta; il minorenne, invece, è stato segnalato alla locale Prefettura.Dall’inizio dell’anno, lo sforzo operativo dei finanzieri ha complessivamente portato alla segnalazione alla Prefettura di 284 persone (di cui trentasetta minorenni), alla denuncia alla Autorità Giudiziaria di sessantanove persone (un minorenne), all’arresto di quarantacinque spacciatori ed al sequestro di 18,1chilogrammi di cocaina, 6,6chilogrammi di marijuana, 21,7chilogrammi di hashish, 6hilogrammi di eroina ed ottantotto spinelli.