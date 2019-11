Condividi | Red 21:32 Dopo il Corso di Social media marketing di ottobre, EcommerceAgency.it, l´azienda di Giovanni Pinna, organizza un nuovo corso di formazione, in programma venerdì 29 e sabato 30 novembre. Questa volta, si tratta di un corso di digital marketing specifico per titolari o aspiranti titolari di attività extra-alberghiere (b&b, case vacanze, affittacamere, guest house) Digital marketing extra-alberghiero: corso ad Alghero



ALGHERO - Dopo il Corso di Social media marketing di ottobre, EcommerceAgency.it, l'azienda di Giovanni Pinna, organizza un nuovo corso di formazione ad Alghero, in programma venerdì 29 e sabato 30 novembre. Questa volta, si tratta di un corso di digital marketing specifico per titolari o aspiranti titolari di attività extra-alberghiere (b&b, case vacanze, affittacamere, guest house). L'extra-alberghiero è un settore in continua crescita e la concorrenza è sempre più alta. Come sarà il mercato nei prossimi cinque-dieci anni? Quante attività sono dipendenti dalle “Ota-Online travel agencies” come “Booking” o “AirBnb”?



Oltre il 40percento degli acquisti on-line nel mondo riguardano il turismo ed i viaggi. Per questo, investire sul marketing on-line diventa necessario per chi vuole crescere sul mercato. Il corso è teorico-pratico, ha una durata di sedici ore suddivise in due giornate ed è in programma in Via Giovanni XXIII 27, ad Alghero, nella sede dell'azienda che lo organizza. Il corso arà tenuto in aula dal formatore e consulente di digital marketing Giovanni Pinna. In oltre dodici anni di esperienza nel campo del marketing on-line, ha affiancato numerosi clienti titolari di attività extra-alberghiere ed alberghiere guidandoli verso la promozione online, la disintermediazione dalle Ota e la crescita del fatturato e degli utili. Partendo sempre una strategia di marketing per arrivare alla scelta dei canali da impiegare. Nel corso. condividerà con gli studenti casi studio, strategie e tecniche per permettere a chi opera in questo campo di auto-gestire molte delle attività online.



La classe è a numero chiuso per permettere un elevato di livello di apprendimento ad ogni partecipante. Al termine del corso, sarà consegnato l'attestato di frequenza nominativo e sarà inviato il materiale didattico via e-mail. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni si può accedere alla scheda del corso http://bit.ly/corso2-alguerit, scrivere via e-mail a info@ecommerceagency.it o contattare l'azienda telefonando al numero 340/0055565. Oltre al corso in programma a fine novembre, la stessa azienda è attiva tutto l'anno ad Alghero e in tutta la Sardegna con corsi personalizzati e servizi di consulenza di digital marketing.