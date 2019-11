Condividi | Red 23:06 Ieri mattina, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un controllo mirato nell’abitazione di un uomo conosciuto e già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare Doppia denuncia a Tortolì



TORTOLÌ - I Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro stanno attuando numerosi dispositivi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e per la prevenzione dei reati in genere. Ieri mattina (mercoledì), i militari della Stazione di Tortolì hanno effettuato un controllo mirato nell’abitazione di un uomo conosciuto e già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.



I Carabinieri, grazie a servizi di osservazione hanno individuato l'abitazione di un 40enne come luogo di spaccio, trovandovi all'interno circa 20grammi di marijuana, suddivisa in più dosi, materiale da taglio e per il confezionamento. Durante la perquisizione, sono state trovate anche due cartucce calibro12 nella disponibilità del fratello, che è stato denunciato in stato di liberà per detenzione abusiva di munizioni.