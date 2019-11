Condividi | Red 20:08 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale del Cagliaritano operante nel settore degli imballaggi per una frode da 160mila euro Frode al Fisco: fatture per operazioni inesistenti



IGLESIAS - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale del Cagliaritano operante nel settore degli imballaggi. Le indagini hanno unito le risultanze emerse dal controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap. L'indagine ha permesso di rilevare che l’impresa, da un lato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali per l’anno 2017, qualificandosi in tal modo come “evasore totale”, mentre, dall’altro, ha presentato quelle per gli anni 2015 e 2016 incomplete dell’indicazione dei redditi conseguiti, omettendo così, complessivamente, di indicare ricavi effettivamente conseguiti per complessivi 160mila euro ed un’Iva per un ammontare pari a 38mila euro.



