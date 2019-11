Condividi | Red 21:18 Oggi, per le vie del paese sono state attivate le procedure di disinfestazione e derattizzazione di ampie aree del centro abitato. Infatti, una ditta specializzata ha iniziato alle 5 le operazioni, che si sono protratte per l’intera mattinata Disinfestazione e derattizzazione a Calangianus



CALANGIANUS – Oggi (giovedì), per le vie di Calangianus sono state attivate le procedure di disinfestazione e derattizzazione di ampie aree del centro abitato. Infatti, una ditta specializzata ha iniziato alle 5 le operazioni, che si sono protratte per l’intera mattinata.



Un costante monitoraggio delle vie del paese ha permesso la risoluzione delle piccole criticità dovute soprattutto allo stato di abbandono di alcuni edifici privati. Per questo motivo, l'Amministrazione comunale ha invitato i cittadini a procedere con degli interventi privati.



