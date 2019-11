16:58 Alberi per il futuro: rinvio ad Alghero «I cittadini e volontari del Movimento 5 stelle si incontreranno per una giornata di festa nel primo fine settimana di bel tempo, speriamo il prossimo, per mettere a dimora oltre cento tra alberi e arbusti nelle aree verdi in Via delle Nasse, Via De Andrè e Via Barraccu», annunciano i portavoce del Movimento ad Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu