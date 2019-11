Condividi | Red 16:58 «I cittadini e volontari del Movimento 5 stelle si incontreranno per una giornata di festa nel primo fine settimana di bel tempo, speriamo il prossimo, per mettere a dimora oltre cento tra alberi e arbusti nelle aree verdi in Via delle Nasse, Via De Andrè e Via Barraccu», annunciano i portavoce del Movimento ad Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu Alberi per il futuro: rinvio ad Alghero



ALGHERO - «Per il quinto anno consecutivo, torna “Alberi per il futuro”. La manifestazione prevista per il 16 e 17 novembre ad Alghero è rinviata a causa del maltempo». Questo l'annuncio di Roberto Ferrara e Graziano Porcu, portavoce del Movimento 5 stelle ad Alghero.



«I cittadini e volontari del Movimento 5 Stelle si incontreranno per una giornata di festa nel primo fine settimana di bel tempo, speriamo il prossimo, per mettere a dimora oltre cento tra alberi e arbusti nelle aree verdi in Via delle Nasse, Via De Andrè e Via Barraccu. Le aree sono state concordate con l’Amministrazione comunale, che ha provveduto a sistemarle e a predisporre le prime buche, mentre le piante sono state messe a disposizione dall’Agenzia Forestas», spiegano i due consiglieri comunali.



«Questa iniziativa, giunta ormai alla quinta edizione, è molto importante per il MoVimento - riprende la nota - sia perché l’ha ideata Gianroberto Casaleggio sia perché rappresenta un’azione concreta ed efficace per la salvaguardia dell’ambiente e la cura del nostro territorio, un’attività che svolgiamo senza bandiere né simboli politici, perché l’ambiente è di tutti e vogliamo che vi prendano parte tanti cittadini e famiglie, indipendentemente dall’appartenenza politica».



«Sono oltre 100 i Comuni che in tutta Italia hanno aderito ad Alberi per il futuro nel 2018 e nel 2019 supereremo ampiamente le adesioni. Dal 2015 ad oggi, grazie alla nostra mobilitazione in coincidenza con la Giornata nazionale degli alberi, sono stati messi a dimora 40mila alberi e arbusti in 200 città italiane, ma ogni anno l’obiettivo è fare di più e meglio: lo dobbiamo al nostro Pianeta e al nostro futuro», concludono i portavoce algheresi del M5s.



