Rugby: Alghero riparte da Biella



ALGHERO - Dopo la pausa di una settimana, il campionato di serie A di rugby torna in campo per la quarta giornata. Nel girone 1, l’Amatori Alghero si prepara per la trasferta sul campo del Biella, in programma domani, domenica 17 novembre, alle 14.30, con la direzione di gara affidata al signor Filippo Russo di Treviso.



Dopo la bella vittoria con bonus ottenuta in casa, 34-26 sul Cus Genova, l’Alghero vuole proseguire la marcia positiva dimostrando continuità. Bortolussi e compagni dovranno giocare su un campo ostico come quello biellese, e ne sono consci, ma in queste due settimane di preparazione hanno studiato al meglio l’avversario e cercheranno in tutti i modi di strappare punti alla compagine piemontese che nella scorsa stagione, il 13 maggio, vinse lo scontro promozione proprio Maria Pia per 8-16, e che domenica scorsa ha perso in casa della Pro Recco.



